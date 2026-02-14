Policía Nacional incorpora 727 nuevos agentes de la Promoción 102 "Victoriosos"

Un total de 727 nuevos agentes se incorporaron oficialmente a las labores de seguridad ciudadana tras recibir sus uniformes de manos del director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández.

Según informó la institución, las nuevas unidades pasaron de inmediato a reforzar los recorridos, patrullajes y vigilancias en calles, avenidas, barriadas y centros comerciales en distintas comunidades del país.

Forman parte de la Promoción 102 “Victoriosos”

Los nuevos agentes pertenecen a la Promoción 102 “Victoriosos” del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras, cuyo acto de graduación se realizó el pasado 9 de febrero.

Las autoridades destacaron que esta nueva generación de policías asume el compromiso de fortalecer la presencia institucional en las comunidades y contribuir con las estrategias de seguridad pública.

Refuerzo para la seguridad ciudadana

La entidad resaltó que las unidades inician su labor con la responsabilidad de mantener el orden y la convivencia pacífica en el país.

“Promoción 102 en marcha, 727 nuevos policías asumen el uniforme con orgullo y la responsabilidad de honrarlo cada día con disciplina, carácter y entrega incansable, llevando su compromiso a las calles con presencia y acción firme por Panamá”, destacó la institución en su comunicado.