Melitón Arrocha renuncia al Partido Panameñista y cuestiona su rol como oposición

El abogado y exministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha , presentó su renuncia al Partido Panameñista, colectivo al que perteneció durante años y desde el cual ocupó cargos de relevancia en la vida política nacional.

En una carta dirigida al presidente del Panameñismo, Jorge Herrera, Arrocha expresó su inconformidad con el desempeño actual del partido, al considerar que no está cumpliendo su papel de oposición frente al escenario político del país.

Melitón Arrocha renuncia al Panameñismo y critica falta de oposición

Según el exministro, el colectivo ha dejado de ejercer una “oposición responsable, firme y constructiva”, lo que —a su juicio— ha contribuido al distanciamiento entre los partidos tradicionales y las demandas de la ciudadanía.

“Crisis de confianza” en los partidos políticos

En el escrito, Arrocha también hizo referencia a una crisis de confianza en el sistema político, señalando que los partidos tradicionales atraviesan un momento crítico.

"La crisis de confianza que hoy se vive evidencia que los partidos políticos tradicionales han colapsado en su capacidad de interpretar y canalizar las aspiraciones nacionales, lo que obliga a repensar con seriedad nuevas formas de organización política y del ejercicio del gobierno", señala parte de la carta.

El exfuncionario no precisó si su salida del Panameñismo marcará el inicio de una nueva etapa política, aunque sus declaraciones apuntan a una reflexión más amplia sobre el modelo partidario en Panamá.

Antecedentes políticos recientes

A inicios de la campaña para las Elecciones Generales de 2024, Melitón Arrocha anunció su candidatura presidencial por la libre postulación. Posteriormente, declinó sus aspiraciones para respaldar al expresidente Martín Torrijos, a quien acompañó como candidato a vicepresidente, ambos postulados por el Partido Popular.

La renuncia de Arrocha se suma a una serie de movimientos y cuestionamientos internos que continúan marcando el panorama político nacional tras los comicios de 2024.