Universidad de Panamá: Carlos Etienne obtiene el primer puesto para ingresar a la Facultad de Medicina

Carlos Etienne alcanzó el mayor puntaje en el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá , resultado que corona meses de preparación intensa y un compromiso firme con su vocación profesional.

Durante el último año, el estudiante combinó sus estudios escolares con la preparación universitaria, actividades en la iglesia y la práctica del violín. A pesar de la exigente rutina, desde marzo inició un curso de apoyo académico y reforzó su estudio con el material oficial proporcionado por la universidad, que incluye cuatro módulos fundamentales para la evaluación.

También te puede interesar: Universidad de Panamá advierte: violencia, plagio y filtración de datos pueden causar expulsión o despido

Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. UP

Ejemplo de esfuerzo y dedicación

A partir de julio, aprovechó el periodo de vacaciones para estudiar de manera constante y practicar todos los días. “Al principio mi meta solo era pasar”, señaló Etienne, quien aseguró que tras el segundo examen sintió que había logrado el objetivo, aunque nunca imaginó obtener el primer lugar.

El resultado tuvo un significado especial para él y su familia. “No es solo un sueño mío, también es un sueño que le voy a regalar a mi mamá, a mi papá y a mis abuelas”, expresó.

Carlos Etienne: vocación de servicio

Más allá del logro académico, Carlos Etienne destacó que su decisión de estudiar Medicina responde a su deseo de servir a los demás. Aseguró que le apasiona la biología y el funcionamiento del cuerpo humano, pero que también lo motiva la realidad que atraviesa el sistema de salud en el país.

“Quiero ser médico porque es la manera en la que siento que me gusta servir”, afirmó, convencido de que desde la medicina puede aportar a mejorar la atención en los hospitales de Panamá.