PASE-U: IFARHU retoma el tercer pago de cheques este miércoles 28 de enero

El Ministerio de Educación continúa con la jornada de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) correspondiente al año lectivo, este miércoles 28 de enero de 2026, en distintos puntos del país.

Pago de PASE-U: provincias y distritos donde se realizará el pago

De acuerdo con el calendario establecido, los pagos del PASE-U se efectuarán en la provincia de Coclé, específicamente en los distritos de Olá, Aguadulce, Penonomé y La Pintada. En estas zonas, los acudientes podrán retirar el beneficio cumpliendo con los requisitos establecidos por el programa.

En la provincia de Herrera, la jornada de pagos abarcará los distritos de Ocú, Santa María, Parita, Pesé, Los Pozos y Las Minas, permitiendo que estudiantes de áreas rurales y urbanas accedan al apoyo económico destinado a fortalecer la permanencia escolar.

Pagos en la comarca Emberá-Wounaan

El cronograma también incluye a la comarca Emberá-Wounaan, donde los pagos se realizarán en los distritos de Sambú y Cémaco, como parte del esfuerzo por garantizar la cobertura del programa en todo el territorio nacional.

Las autoridades reiteraron que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomiendan a los beneficiarios asistir con tiempo y portar la documentación requerida para evitar contratiempos durante el proceso de pago.