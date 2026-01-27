Becas del IFARHU: más de 3 mil jóvenes aplican a apoyo para personas con discapacidad

Un total de 3,695 estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario aplicaron en las primeras 24 horas a la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
La inscripción se realiza de forma digital, a través del sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa, y está dirigida a estudiantes matriculados en centros educativos oficiales y particulares en todo el país.
Becas del IFARHU: inscripción para personas con discapacidad
El IFARHU detalló que el trámite es rápido y sencillo. Los interesados deben ingresar a la plataforma y completar los datos personales y académicos del estudiante y su acudiente.
La institución reiteró la importancia de conservar la contraseña asignada durante el registro, ya que será requerida en las siguientes etapas del proceso de evaluación y seguimiento del beneficio.
Requisitos para aplicar
Para participar en la convocatoria, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar inscritos o matriculados en el sistema educativo para el año escolar 2026.
- Presentar un diagnóstico médico emitido por un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centros de salud, debidamente sellado y con registro médico, con una vigencia no mayor a 12 meses.
- Alternativamente, contar con carné de SENADIS o certificado escolar del IPHE.
Fecha límite
El IFARHU informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 6 de febrero, por lo que exhortó a las familias interesadas a completar el proceso dentro del plazo establecido.
El Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad busca garantizar la permanencia y continuidad educativa de estudiantes con discapacidad en los distintos niveles del sistema educativo nacional.