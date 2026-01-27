Becas del IFARHU: más de 3 mil jóvenes aplican a apoyo para personas con discapacidad

Un total de 3,695 estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario aplicaron en las primeras 24 horas a la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) .

La inscripción se realiza de forma digital, a través del sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa, y está dirigida a estudiantes matriculados en centros educativos oficiales y particulares en todo el país.

Becas del IFARHU: inscripción para personas con discapacidad

El IFARHU detalló que el trámite es rápido y sencillo. Los interesados deben ingresar a la plataforma y completar los datos personales y académicos del estudiante y su acudiente.

La institución reiteró la importancia de conservar la contraseña asignada durante el registro, ya que será requerida en las siguientes etapas del proceso de evaluación y seguimiento del beneficio.

Requisitos para aplicar

Para participar en la convocatoria, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscritos o matriculados en el sistema educativo para el año escolar 2026.

Presentar un diagnóstico médico emitido por un especialista de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, hospitales privados o centros de salud, debidamente sellado y con registro médico, con una vigencia no mayor a 12 meses.

Alternativamente, contar con carné de SENADIS o certificado escolar del IPHE.

Fecha límite

El IFARHU informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 6 de febrero, por lo que exhortó a las familias interesadas a completar el proceso dentro del plazo establecido.

El Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad busca garantizar la permanencia y continuidad educativa de estudiantes con discapacidad en los distintos niveles del sistema educativo nacional.