ATTT: Más de 107 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país este domingo

Un total de 107,234 vehículos se han desplazado hacia el interior del país hasta el mediodía de este domingo 15 de febrero, de acuerdo con el informe de aforo vehicular de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) .

La cifra refleja el alto flujo de conductores que se movilizan hacia distintos puntos del país durante el desarrollo de las festividades, lo que genera un incremento significativo en la circulación por las principales vías nacionales.

Contenido relacionado: ATTT: Esta es la multa por conducir sin licencia en Panamá

ATTT reportó que 107,234 vehículos se desplazaron hacia el interior

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad, mantengan la distancia entre vehículos y eviten manejar bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2023112133802950709?s=20&partner=&hide_thread=false Hasta el mediodía de este domingo 15 de febrero un total de 107,234 vehículos se han desplazado hacia el interior del país, de acuerdo con el aforo de la @ATTTPanama . pic.twitter.com/x8Mw2sO7ja — Telemetro Reporta (@TReporta) February 15, 2026

Asimismo, recomendaron a los viajeros planificar sus desplazamientos, verificar el estado mecánico de sus vehículos y mantenerse atentos a los operativos de inversión de carriles y controles de seguridad que se implementan en las carreteras con mayor afluencia.

Los operativos de vigilancia y regulación del tránsito buscan garantizar un desplazamiento seguro para los miles de ciudadanos que viajan hacia el interior del país durante estas fechas.