La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó una jornada de recuperación de espacios públicos en los alrededores de la sede del Servicio Nacional de Migración, ubicada en la vía Ricardo J. Alfaro, tras recibir denuncias por el uso indebido de las aceras en esta área.
Panamá Nacionales - 15 de enero de 2026 - 11:41
ATTT realiza jornada de recuperación de espacios públicos en la sede de Migración
La ATTT realizó una jornada de recuperación de espacios públicos cerca del Servicio Nacional de Migración en la Tumba Muerto.
Te puede interesar:
Metro de Panamá reporta incidencia eléctrica en la Línea 1
En esta nota: