Policía Nacional asciende a más de 2,600 unidades en Panamá

Un total de 2,648 unidades de la Policía Nacional de Panamá ascendieron al rango superior inmediato, como parte del proceso de reconocimiento institucional y fortalecimiento del escalafón policial.

De acuerdo con la información oficial, los ascensos abarcan a personal de distintos rangos, desde agentes hasta sargentos primero, reflejando el avance profesional dentro de la institución.

Detalle de los ascensos en la Policía Nacional por rango

El desglose de las unidades promovidas es el siguiente:

438 sargentos primero ascendieron a subtenientes

sargentos primero ascendieron a 705 sargentos segundo ascendieron a sargentos primero

sargentos segundo ascendieron a 737 cabos primero ascendieron a sargentos segundo

cabos primero ascendieron a 654 cabos segundo ascendieron a cabos primero

cabos segundo ascendieron a 114 agentes ascendieron a cabos segundo

Estos ascensos forman parte de los procesos regulares de la Policía Nacional, basados en méritos, evaluaciones y años de servicio.

Fortalecimiento institucional

La Policía Nacional destacó que estas promociones contribuyen a fortalecer la estructura operativa, mejorar la motivación del personal y garantizar un mejor servicio de seguridad ciudadana en todo el país.

El ascenso de rango representa no solo un reconocimiento al desempeño de los uniformados, sino también un compromiso con la profesionalización y la carrera policial.