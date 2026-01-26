Incautan tres vehículos por investigación de enriquecimiento injustificado

Tres vehículos vinculados a una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado contra un exfuncionario fueron incautados durante un operativo realizado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en la ciudad de Panamá.

La diligencia fue desarrollada por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las investigaciones que se adelantan para esclarecer el origen de los bienes relacionados con el caso.

Vehículos incautados serán sometidos a análisis

Tres vehículos relacionados a una investigación por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado contra un exfuncionario en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, fueron incautados por la @policiadepanama y el Ministerio Público.pic.twitter.com/DEtAk0fcEY — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

Las autoridades informaron que los vehículos incautados serán sometidos a análisis y verificación dentro del proceso judicial, con el objetivo de determinar su relación con el presunto delito investigado.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de las investigaciones en curso y que se continuará con las diligencias correspondientes conforme a lo que establece la ley.