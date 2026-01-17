Contraloría fiscaliza vehículos oficiales en el Desfile de las Mil Polleras

La Contraloría General de la República de Panamá realizó un operativo de fiscalización de vehículos oficiales durante el Desfile de las Mil Polleras, celebrado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

El operativo tuvo como objetivo verificar el uso correcto de los bienes del Estado, especialmente de los vehículos oficiales, y garantizar que estos no sean utilizados de forma indebida durante actividades recreativas o eventos públicos.

Contraloría fiscaliza vehículos oficiales en Las Tablas

Funcionarios de la Contraloría supervisaron la identificación, rotulación y autorización de los automóviles pertenecientes a distintas instituciones públicas que se encontraban en el área del desfile, como parte de las acciones de control y transparencia en la administración de los recursos públicos.

La entidad reiteró que este tipo de fiscalizaciones forman parte de los controles permanentes para asegurar el uso responsable de los bienes estatales, en cumplimiento de la normativa vigente, y advirtió que cualquier irregularidad detectada será debidamente investigada.