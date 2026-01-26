Mujer hospitalizada en Chiriquí tras sufrir quemaduras por hecho de violencia

Una mujer permanece recluida en el Hospital Regional de Chiriquí tras sufrir quemaduras producto de un hecho de violencia, presuntamente perpetrado por su propio hijo, según información preliminar.

El Ministerio de la Mujer informó que dio seguimiento al caso y estableció contacto con una de las hijas de la víctima, quien confirmó que su madre se mantiene estable, bajo atención médica especializada.

Autoridades investigan caso de violencia contra una mujer quemada por su hijo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015779180873392366?s=20&partner=&hide_thread=false Una mujer se mantiene recluida en el hospital regional de Chiriquí, tras sufrir quemaduras producto de un hecho de violencia presuntamente perpetrado por su hijo. El Ministerio de la Mujer informó que estableció contacto con una de las hijas de la víctima, quien informó que su… pic.twitter.com/ytP5BjPRHb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras se activan los protocolos de atención y acompañamiento correspondientes para este tipo de casos de violencia.

El Ministerio reiteró su compromiso de brindar apoyo integral a las víctimas, así como de coordinar con las entidades competentes para garantizar la protección y el seguimiento adecuado del caso.