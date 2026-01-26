Chiriquí Nacionales -  26 de enero de 2026 - 08:54

Mujer hospitalizada en Chiriquí tras sufrir quemaduras por hecho de violencia

Una mujer permanece hospitalizada en Chiriquí tras sufrir quemaduras en un hecho de violencia. El Ministerio de la Mujer confirmó que se encuentra estable.

Mujer hospitalizada en Chiriquí 

Mujer hospitalizada en Chiriquí 

Dreamstime
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer permanece recluida en el Hospital Regional de Chiriquí tras sufrir quemaduras producto de un hecho de violencia, presuntamente perpetrado por su propio hijo, según información preliminar.

El Ministerio de la Mujer informó que dio seguimiento al caso y estableció contacto con una de las hijas de la víctima, quien confirmó que su madre se mantiene estable, bajo atención médica especializada.

Contenido relacionado: Jubilados y pensionados: CSS confirma fechas del primer pago de febrero 2026

Autoridades investigan caso de violencia contra una mujer quemada por su hijo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015779180873392366?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras se activan los protocolos de atención y acompañamiento correspondientes para este tipo de casos de violencia.

El Ministerio reiteró su compromiso de brindar apoyo integral a las víctimas, así como de coordinar con las entidades competentes para garantizar la protección y el seguimiento adecuado del caso.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT inicia inspección de buses colegiales desde el 2 de febrero de 2026

Caso Odebrecht entra en fase clave: Fiscalía descarta acuerdo y arranca práctica de pruebas

IMHPA emite aviso de vigilancia por riesgo de incendios hasta el 29 de enero

Recomendadas

Más Noticias