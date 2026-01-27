José Gabriel Carrizo bajo investigación: qué es el enriquecimiento injustificado

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén , es investigado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, una falta grave contra la administración pública que conlleva penas de prisión en Panamá.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión y conducción del exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

¿De qué trata el delito de enriquecimiento injustificado?

El enriquecimiento injustificado se configura cuando un funcionario o exfuncionario público no logra justificar, con ingresos lícitos, un incremento considerable de su patrimonio durante o después del ejercicio del cargo. En estos casos, la ley establece que corresponde al investigado demostrar el origen legal de los bienes o recursos cuestionados.

De acuerdo con el Código Penal panameño, este delito contempla penas de 5 a 10 años de prisión, además de multas equivalentes al monto del enriquecimiento no justificado y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos, en caso de comprobarse la responsabilidad penal.

Investigación en curso y orden de aprehensión

Según información oficial, se mantiene abierta una investigación por la supuesta comisión de un Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Enriquecimiento Injustificado.

En ese marco, se solicitó hacer efectiva la Resolución No. 01-2026, con fecha 23 de enero de 2026, mediante la cual se dispone la aprehensión y conducción del señor José Gabriel Carrizo Jaén, para su ingreso al sistema de verificación ciudadana.

El proceso se encuentra en etapa investigativa y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades conforme avance el caso.