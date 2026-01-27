Cámara de Comercio de Colón se deslinda tras aprehensión de su presidenta

Tras la aprehensión de María Ramos, actual presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón (CCAI Colón), la organización emitió un comunicado oficial para deslindarse de los hechos que motivaron la acción judicial.

Cámara de Comercio de Colón se pronuncia tras aprehensión

Tras la aprehensión de María Ramos, actual presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, la cámara compartió un comunicado señalando que los hechos "no guardan ninguna relación con nuestra organización, ni con su condición de presidente".

En el pronunciamiento, la cámara subrayó que la situación “no guarda ninguna relación con nuestra organización, ni con su condición de presidenta”, dejando claro que se trata de un asunto de carácter personal.

La CCAI Colón reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto al debido proceso, y señaló que se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades si así se requiere.

Hasta el momento, no se han anunciado decisiones administrativas adicionales dentro del gremio empresarial.