Colón Nacionales -  27 de enero de 2026 - 16:25

Cámara de Comercio de Colón se deslinda tras aprehensión de su presidenta

La Cámara de Comercio de Colón aseguró que la aprehensión de María Ramos no guarda relación con la institución ni con su cargo como presidenta.

En el pronunciamiento, la cámara subrayó que la situación “no guarda ninguna relación con nuestra organización, ni con su condición de presidenta”, dejando claro que se trata de un asunto de carácter personal.

La CCAI Colón reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto al debido proceso, y señaló que se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades si así se requiere.

Hasta el momento, no se han anunciado decisiones administrativas adicionales dentro del gremio empresarial.

