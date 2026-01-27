Panamá Nacionales -

Figuras políticas reaccionan ante aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

Múltiples reacciones continúan surgiendo tras la aprehensión del exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, señala que se debe seguir el debido proceso. En tanto el diputado Didiano Pinilla y el presidente del Parlamento Latinoaméricnao, Elías Castillo, califican como buena la decisión de Carrizo de regresar al país para enfrentar la justicia.