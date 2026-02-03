Exención de Visas de Estados Unidos: Panamá inicia proceso formal para ingresar al programa

El ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, encabezó el primer encuentro para la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas , marcando el inicio formal del proceso para que Panamá aspire a ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos.

Durante la reunión se establecieron los lineamientos para definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que deberán cumplir las distintas entidades del Gobierno Nacional.

MIRE 2 Ministro Carlos Hoyos y Embajador Kevin Cabrera. MIRE

Coordinación con Estados Unidos para exención de visas

El grupo trabajará en estrecha cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el objetivo de mejorar el intercambio de información y garantizar estándares elevados en materia de gestión migratoria e integridad documental.

El ministro Hoyos destacó que el programa “es un mecanismo de confianza que exige altos niveles de seguridad y corresponsabilidad entre los Estados”.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, dijo que su Gobierno está trabajando con Panamá para compartir información y asegurar que quienes viajen lo hagan de manera eficaz y segura.

"Este es un proceso complejo, que no será inmediato, pero estamos avanzando de forma coordinada para cumplir todos los requisitos que establece la ley de Estados Unidos", apuntó.

MIRE 1 El ministro de Carlos Hoyos encabezó el primer encuentro. MIRE

Participación institucional y fase actual

En el encuentro participaron autoridades de Relaciones Exteriores, Migración, Aeronáutica Civil, Autoridad de Pasaportes, Ministerio de Gobierno, así como representantes diplomáticos de ambos países. De forma virtual, asistieron altos funcionarios del DHS responsables del Programa de Exención de Visas.

El proceso se encuentra actualmente en fase de negociación formal. La solicitud fue presentada por el presidente José Raúl Mulino, quien resaltó que Panamá ya cumple uno de los requisitos clave: una tasa de rechazo de visas inferior al 4%, con la meta de concretar el objetivo durante la actual administración.