Parque Norte: más de 30 mil personas han visitado el parque temático "Tierra Jurásica"

Solo este sábado 7 de febrero se registraron más de 8 mil visitantes al Parque Norte para disfrutar de la "Tierra Jurásica".

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que aproximadamente 30 mil personas han vivido la experiencia del parque temático “Tierra Jurásica”, el cual fue puesto a disposición de los panameños de forma gratuita en el Parque Norte.

Desde su apertura, el pasado sábado 31 de enero, grandes y chicos, nacionales y extranjeros, han llegado desde distintas regiones del país y de otras naciones, generando un impacto positivo en la economía local a través de microempresarios dedicados a la venta de alimentos y refrigerios en el sitio, la contratación de transporte colectivo y selectivo, así como servicios logísticos.

Solo este sábado 7 de febrero se registraron más de 8 mil visitantes, por lo que la Alcaldía agradeció el respaldo de la ciudadanía.

El municipio también habilitó buses gratuitos para facilitar el traslado de familias de escasos recursos del área Este de la capital. Asimismo, se coordina con autoridades locales de otras provincias para trasladar a niños del interior del país interesados en conocer el mundo de los dinosaurios.

