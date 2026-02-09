Diputada Brenes califica de "tibias" las medidas del SENNIAF por denuncias en el albergue de Tocumen

La diputada Alexandra Brenes calificó como “tibias” las medidas anunciadas este lunes por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), tras las denuncias de presuntas irregularidades en albergues, y cuestionó que no se haya separado del cargo a la directora de la entidad, Ana Fábrega.
También cuestionó que, frente a la condición en la que se encuentran los menores de edad en los albergues, “este gobierno decide mirar otras prioridades”, entre las que mencionó “un hospital para mascotas, aviones supertucanos, como también villas diplomáticas y remodelar las fachadas de distintos ministerios. Señor presidente, ¿cuánto vale para usted la vida de un niño o niña en esos albergues? donde ya le ha fallado su familia, le han fallado sus padres y también le falla el Estado con delitos atroces”.
Este lunes, la Junta Directiva de la SENNIAF sostuvo una reunión extraordinaria para abordar las denuncias de presuntas irregularidades en albergues. Tras el encuentro, se anunció la adopción de un plan de acción dirigido a la protección de los menores de edad bajo custodia del Estado, que incluye:
- Inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen
- Proceso de interdicción para población adulta con discapacidad
- Movilización de población adulta
- Supervisión institucional y evaluación administrativa de Senniaf