Diputada Brenes califica de "tibias" las medidas del SENNIAF por denuncias en el albergue de Tocumen

La diputada Alexandra Brenes calificó como “tibias” las medidas anunciadas este lunes por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), tras las denuncias de presuntas irregularidades en albergues, y cuestionó que no se haya separado del cargo a la directora de la entidad, Ana Fábrega.

“Estamos ante un crimen cometido por el Estado. Luego de la reunión del Mides, he leído este documento donde se adoptan tibias medidas por parte de la Junta Directiva del Senniaf. Es indignante que a estas alturas la directora del Senniaf, Ana Fábrega, no haya sido separada de su cargo mientras está esta investigación. Como que ustedes en el gobierno desconocieran que mantenerla en el cargo puede tanto entorpecer la investigación, donde también se pueden ocultar evidencias. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama encubrimiento institucional”, enfatizó.

También cuestionó que, frente a la condición en la que se encuentran los menores de edad en los albergues, “este gobierno decide mirar otras prioridades”, entre las que mencionó “un hospital para mascotas, aviones supertucanos, como también villas diplomáticas y remodelar las fachadas de distintos ministerios. Señor presidente, ¿cuánto vale para usted la vida de un niño o niña en esos albergues? donde ya le ha fallado su familia, le han fallado sus padres y también le falla el Estado con delitos atroces”.

Este lunes, la Junta Directiva de la SENNIAF sostuvo una reunión extraordinaria para abordar las denuncias de presuntas irregularidades en albergues. Tras el encuentro, se anunció la adopción de un plan de acción dirigido a la protección de los menores de edad bajo custodia del Estado, que incluye:

Inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen

Proceso de interdicción para población adulta con discapacidad

Movilización de población adulta

Supervisión institucional y evaluación administrativa de Senniaf