Panamá Entrevistas -

Alexandra Brenes recomienda separación de la directora de Senniaf y otros funcionarios

La diputada Alexandra Brenes dio a conocer que dentro de las denuncias de maltrato en los albergues se documenta el testimonio de un menor de edad que afirma haber sido encerrado como medida disciplinaria. Opinó que en un país serio la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios denunciados, ya estuvieran separados, para que se pueda dar la investigación.