Cuerpo de Bomberos comparte recomendaciones durante carnavales

Cristian Toribio Vázquez, teniente del Cuerpo de Bomberos de Panamá, detalló que en las últimas 72 horas se atendieron un total de 388 emergencias, por abejas africanizadas, con 127 casos, incendios de masa vegetal, 145 casos, 26 accidentes de tránsito, 29 árboles caídos, 19 casos de incendios de basura, 13 escapes de gas, 8 incendios vehiculares y 4 estructurales. También compartió recomendaciones al salir de casa durante los carnavales.