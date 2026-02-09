Panamá Entrevistas -

Unicef reitera la importancia de que los niños y niñas crezcan en familia

Clara Inés Luna, oficial de Asuntos Públicos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indicó que más allá de las denuncias y conocer a quién judicializar por irregularidades en los albergues, se debe garantzar que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse de forma óptima, reconociendo que los albergues no son los mejores lugares para que los niños crezcan.