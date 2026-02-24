Ministerio Público busca a tres personas por pandillerismo en Panamá

El Ministerio Público de Panamá solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Jorge Alberto Richards, Harol Josué Mena y Aarón José Rivera, quienes son requeridos por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo. De acuerdo con la información oficial, los tres ciudadanos estarían relacionados con un grupo delictivo conocido como “Comisión LC6” o “35US (Unión Sinaloa)”.

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a tres personas

El Ministerio Público pide colaboración de la ciudadanía para ubicar a Jorge Alberto Richards, Harol Josué Mena y Aarón José Rivera, requeridos por pandillerismo.

Se les vincula a un grupo delictivo conocido como "Comisión LC6" o "35US (Unión Sinaloa)".



Se les vincula a un grupo delictivo conocido como “Comisión LC6” o “35US (Unión Sinaloa)”. pic.twitter.com/yQaE2eLpNL — Telemetro Reporta (@TReporta) February 24, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a dar con su ubicación, la comuniquen a través de los canales oficiales del Ministerio Público o a las autoridades correspondientes.

El Ministerio Público recordó que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en las investigaciones y fortalecer las acciones contra las estructuras delictivas en el país.