Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 13:23

Ministerio Público busca a tres personas por pandillerismo en Panamá

El Ministerio Público pidió apoyo ciudadano para ubicar a Jorge Alberto Richards, Harol Josué Mena y Aarón José Rivera, vinculados a un grupo delictivo.

Ministerio Público busca a tres personas

Ministerio Público busca a tres personas

@MP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público de Panamá solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Jorge Alberto Richards, Harol Josué Mena y Aarón José Rivera, quienes son requeridos por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo. De acuerdo con la información oficial, los tres ciudadanos estarían relacionados con un grupo delictivo conocido como “Comisión LC6” o “35US (Unión Sinaloa)”.

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a tres personas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026360501010129144?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a dar con su ubicación, la comuniquen a través de los canales oficiales del Ministerio Público o a las autoridades correspondientes.

El Ministerio Público recordó que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en las investigaciones y fortalecer las acciones contra las estructuras delictivas en el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Colón: Balacera en la vía Boyd Roosevelt deja a una persona herida

Fiscalía podría utilizar elementos de los acuerdos de pena en el caso Odebrecht

Investigan presunta corrupción de menores y explotación sexual durante el Carnaval

Recomendadas

Más Noticias