Aprehenden a dos personas por tráfico ilegal de migrantes en Pedregal y San Miguelito

Dos personas fueron aprehendidas en operativos realizados en los sectores de Pedregal y San Miguelito, por su presunta vinculación con los delitos de tráfico ilegal de migrantes y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información oficial, los sospechosos estarían relacionados con una red dedicada al traslado irregular de migrantes, que presuntamente cobraba hasta 3,000 dólares por persona para facilitar su movilización.

Personas fueron aprehendidas por el Ministerio Público junto a la Policía Nacional

Las investigaciones indican que el traslado se realizaba mediante rutas que incluían transporte en lanchas y recorridos por trochas, como parte de las operaciones utilizadas por esta estructura delictiva.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y desarticular completamente la red.

Este tipo de delitos forma parte de las acciones que desarrollan los organismos de seguridad y el sistema judicial para combatir el tráfico ilícito de personas en el país.