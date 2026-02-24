Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 14:50

Aprehenden a dos personas por tráfico ilegal de migrantes en Pedregal y San Miguelito

Dos personas fueron aprehendidas por presunto tráfico ilegal de migrantes y blanqueo de capitales. La red cobraba hasta $3,000 por persona.

Aprehenden a dos personas por tráfico ilegal de migrantes

Aprehenden a dos personas por tráfico ilegal de migrantes

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos personas fueron aprehendidas en operativos realizados en los sectores de Pedregal y San Miguelito, por su presunta vinculación con los delitos de tráfico ilegal de migrantes y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información oficial, los sospechosos estarían relacionados con una red dedicada al traslado irregular de migrantes, que presuntamente cobraba hasta 3,000 dólares por persona para facilitar su movilización.

Personas fueron aprehendidas por el Ministerio Público junto a la Policía Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026354082336628748?s=20&partner=&hide_thread=false

Las investigaciones indican que el traslado se realizaba mediante rutas que incluían transporte en lanchas y recorridos por trochas, como parte de las operaciones utilizadas por esta estructura delictiva.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y desarticular completamente la red.

Este tipo de delitos forma parte de las acciones que desarrollan los organismos de seguridad y el sistema judicial para combatir el tráfico ilícito de personas en el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Primera Dama y ministra de Gobierno lanzan "Café Presidente" para la resocialización de exprivados de libertad

DGI solicita a contribuyentes corregir errores o duplicidad en el RUC de forma presencial

VIDEO | En directo: juicio del caso Odebrecht en la Corte Suprema de Justicia

Recomendadas

Más Noticias