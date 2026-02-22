Panamá Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 09:46

MiAmbiente sorprende a dos personas realizando minería ilegal

MiAmbiente explicó que el impacto negativo más crítico de la minería ilegal es la contaminación irreversible de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Ana Canto
Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades de la Policía Ambiental aprehendieron a dos personas que fueron sorprendidas realizando minería ilegal en el cauce del río Tebario, dentro de la Reserva Forestal El Montoso.

El hombre y la mujer portaban tres platos de madera para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con posible material minero en su interior. Ambas personas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público.

MiAmbiente explicó que el impacto negativo más crítico de la minería ilegal es la contaminación irreversible de los ecosistemas acuáticos y terrestres mediante el uso descontrolado de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro, lo cual representa un grave riesgo para la salud pública.

La entidad instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto en contra del ambiente a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales @miambiente.

