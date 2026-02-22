MiAmbiente sorprende a dos personas realizando minería ilegal.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades de la Policía Ambiental aprehendieron a dos personas que fueron sorprendidas realizando minería ilegal en el cauce del río Tebario, dentro de la Reserva Forestal El Montoso.
MiAmbiente explicó que el impacto negativo más crítico de la minería ilegal es la contaminación irreversible de los ecosistemas acuáticos y terrestres mediante el uso descontrolado de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro, lo cual representa un grave riesgo para la salud pública.
La entidad instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto en contra del ambiente a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales @miambiente.