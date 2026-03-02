Dubái reanuda vuelos limitados desde el 2 de marzo

La Dubai Airports confirmó que a partir de la noche de este 2 de marzo comenzará la reanudación limitada de operaciones aéreas en los principales aeropuertos del emirato.
Contenido relacionado: Mueren esposa de Alí Jameneí y su nieta de 14 meses en ataques contra Irán
Recomiendan a pasajeros confirmar su vuelo antes de ir al aeropuerto
Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros no dirigirse a los aeropuertos hasta recibir confirmación directa por parte de su aerolínea. El aviso busca evitar congestión en las terminales mientras se restablecen gradualmente las operaciones aéreas.
La reanudación parcial de vuelos forma parte del proceso para normalizar las operaciones en uno de los principales centros de conexión aérea del mundo.