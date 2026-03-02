Dubái Internacionales -  2 de marzo de 2026 - 10:55

Dubái reanuda vuelos limitados desde el 2 de marzo

Aeropuertos de Dubái anuncian reanudación limitada de operaciones en DXB y Al Maktoum. Piden a viajeros confirmar su vuelo antes de acudir.

La Dubai Airports confirmó que a partir de la noche de este 2 de marzo comenzará la reanudación limitada de operaciones aéreas en los principales aeropuertos del emirato.

Según el comunicado oficial, solo se permitirá un número reducido de vuelos autorizados desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC).

Recomiendan a pasajeros confirmar su vuelo antes de ir al aeropuerto

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros no dirigirse a los aeropuertos hasta recibir confirmación directa por parte de su aerolínea. El aviso busca evitar congestión en las terminales mientras se restablecen gradualmente las operaciones aéreas.

"Se recomienda a los viajeros no dirigirse a DXB ni DWC a menos que su aerolínea se haya puesto en contacto directamente con ellos para confirmarles la hora de salida", indicaron las autoridades.

La reanudación parcial de vuelos forma parte del proceso para normalizar las operaciones en uno de los principales centros de conexión aérea del mundo.

