Edmundo González Urrutia agradece a Mulino por su respaldo a la causa democrática de Venezuela

Ana Canto
Ana Canto

El dirigente venezolano Edmundo González Urrutia expresó, a través de sus redes sociales, su agradecimiento al presidente José Raúl Mulino por mantener a Venezuela como una causa siempre presente, tras las palabras del mandatario panameño durante su participación en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), en relación con su triunfo electoral en los comicios del 28 de julio de 2024.

“Usted entiende perfectamente el peligro de no tener paz en la región, su defensa a nuestro país, a la libertad y a la vuelta a la democracia, es la defensa de un verdadero demócrata”, expresó González.

Por su parte, el presidente panameño reiteró en Brasil que “el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática”.

