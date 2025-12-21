Edmundo González Urrutia agradece a Mulino por su respaldo a la causa democrática de Venezuela

Edmundo González Urrutia agradece al presidente Mulino por su respaldo Venezuela. Ministerio de la presidencia

Por Ana Canto El dirigente venezolano Edmundo González Urrutia expresó, a través de sus redes sociales, su agradecimiento al presidente José Raúl Mulino por mantener a Venezuela como una causa siempre presente, tras las palabras del mandatario panameño durante su participación en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), en relación con su triunfo electoral en los comicios del 28 de julio de 2024.

“Usted entiende perfectamente el peligro de no tener paz en la región, su defensa a nuestro país, a la libertad y a la vuelta a la democracia, es la defensa de un verdadero demócrata”, expresó González.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse