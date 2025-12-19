Panamá Entretenimiento -  19 de diciembre de 2025 - 09:39

Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 19 de diciembre 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 19 diciembre para que empieces a ganar mucho chen chen.

Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco 

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ya están aquí! Lo que muchos esperaban ya está aquí, porque lo que se necesita es dinero para este mes de octubre, por esa razón ya se revelaron los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 19 de diciembre de 2025, correspondiente septiembre.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 7, 2 y 3

¿Qué son los más buscados según Chakatin para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 19 de diciembre de 2025?

Entre los números más buscados se encuentran: 58, 32, 13, 21 y 16

image

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 19 de diciembre de 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al viernes 19 de diciembre que jugará en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 19 de diciembre de 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

En esta nota:
