Panamá Entretenimiento -  18 de diciembre de 2025 - 14:26

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el último sorteo del Gordito del Zodíaco 2025

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al 19 de diciembre de 2024. Mira dónde ver el sorteo.

¿A qué hora inicia el sorteo del Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 19 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del 27 de diciembre de 2024, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

