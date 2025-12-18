Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el último sorteo del Gordito del Zodíaco 2025

La Lotería Nacional de Panamá anuncia que el sorteo del Gordito del Zodíaco del año, correspondiente al signo Sagitario , jugará el viernes 19 de diciembre de 2024.

¿A qué hora inicia el sorteo del Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 19 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del 27 de diciembre de 2024, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.