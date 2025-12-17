EN VIVO

EN VIVO | Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional del 17 de diciembre de 2025

Sorteo miercolito de la Lotería Nacional del 17 de diciembre de 2025.

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 17 de diciembre de 2025.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 17 de diciembre de 2025.

Pirámide de Chakatín para el sorteo de miercolito del 17 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: : 9, 8, 1 y 3.

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 17 de diciembre de 2025, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo

¿A qué hora inicia el sorteo del 17 de diciembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 17 de diciembre de 2025.

