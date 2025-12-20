Panamá Entretenimiento -  20 de diciembre de 2025 - 10:26

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo dominical correspondiente al domingo 21 diciembre de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

¿A qué hora inicia el sorteo del 20 de diciembre?

El sorteo dominical del 20 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 20 de diciembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

