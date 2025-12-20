Lotto y Pega 3 Entretenimiento -  20 de diciembre de 2025 - 10:16

Sorteos de la Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

La Lotería Nacional de Panamá está preparada para un nuevo sorteo de los juegos Lotto y Pega 3 durante esta semana.

Lotería Nacional de Panamá: sorteo de los juegos Lotto y Pega 3.

Lotería Nacional de Panamá: sorteo de los juegos Lotto y Pega 3.

¿Estás listo para ganar? La Lotería Nacional de Panamá anuncia que realizará el sorteo correspondiente al sábado 20 de diciembre del 2025 de la Lotto y Pega 3. Con estos juegos electrónicos tendrás más oportunidades de ganar mucho chen chen.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de la Lotto y Pega 3 se realizará este sábado 20 de diciembre del 2025 a partir de las 8:00 pm.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de La Lotto y Pega 3, puedes ver a través de RPC a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go

¿Cómo jugar y ganar en La Lotto y Pega3?

Para ganar en estos nuevos juegos de la Lotería Nacional de Panamá es super fácil, mira aquí cómo ganas en La Lotto y Pega 3.

