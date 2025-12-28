Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 28 de diciembre de 2025

Mira la pirámide de Chakatín para este domingo 28 de diciembre de 2025.

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 28 de diciembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 28 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9, 4, 1 y 2.

¿Cuáles son los números más buscados según Chakatín?

Según Chakatín estos son los número más buscados: 50 - 12 - 19 - 52 - 92 - 42.

image

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 28 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.