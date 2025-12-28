CSS implementa nueva técnica para tratar la próstata en Hospital de Aguadulce

Una moderna técnica mínimamente invasiva que permite reducir de forma efectiva el volumen de la próstata en pacientes con hiperplasia prostática benigna comenzó a aplicarse en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce, informó la Caja de Seguro Social ( CSS ) .

La entidad detalló que el procedimiento fue realizado inicialmente en cuatro pacientes, quienes evolucionaron de manera favorable y fueron dados de alta al mediodía del día siguiente a la intervención.

Según el informe médico, la sonda urinaria fue retirada de forma ambulatoria y los pacientes no presentaron dolor ni hematuria (sangre en la orina), lo que confirma los beneficios de esta técnica frente a métodos tradicionales más invasivos.

CSS proyecta ampliar el acceso para el año 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005083779463856285?s=20&partner=&hide_thread=false Una moderna técnica mínimamente invasiva que reduce de forma efectiva el volumen de la próstata en pacientes con hiperplasia, ha sido puesta en marcha en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce.



La @CSSPanama detalló que esta innovadora técnica fue estrenada por la unidad… pic.twitter.com/MiH90dpI42 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

La doctora Lilia Córdoba, jefa del Servicio de Urología del hospital, explicó que para el año 2026 se proyecta ampliar el acceso a este tratamiento, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de asegurados que padecen esta condición.

“Se trata de una opción terapéutica segura, eficaz y con una recuperación más rápida”, destacó la especialista. “Se trata de una opción terapéutica segura, eficaz y con una recuperación más rápida”, destacó la especialista.

¿En qué consiste el procedimiento Rezum?

El procedimiento, conocido como Rezum, es rápido y consiste en la vaporización del tejido prostático agrandado mediante la inyección controlada de vapor de agua, lo que permite reducir el tamaño de la glándula y aliviar los síntomas urinarios asociados a la hiperplasia prostática.

Además, puede realizarse de forma ambulatoria, especialmente en pacientes con próstatas de menor volumen, sin sospecha de cáncer, así como en personas que padecen enfermedades renales, cardiopatías o que se encuentran bajo tratamiento anticoagulante, ampliando así las opciones de tratamiento para pacientes con condiciones médicas complejas.

Con la implementación de esta técnica, la CSS refuerza la incorporación de procedimientos innovadores en hospitales del interior del país, mejorando la atención especializada y la calidad de vida de los pacientes.