Cancelan Snowland Panamá: ACODECO advierte a los consumidores tras inspección

Tras denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) realizó una verificación de oficio relacionada con el evento Snowland Panamá.

La cuenta de Snowland Panamá informó este viernes sobre la cancelación definitiva de su experiencia "con nieve" tras múltiples denuncias de estafa y publicidad engañosa, y ante lo cual intervino la @AcodecoPma.



A través de redes sociales se anunciaba un ambiente de temperatura…

La entidad informó que los consumidores pueden presentar sus quejas llamando al número 6330-6363 o acudiendo a la regional más cercana, llevando el comprobante de pago correspondiente para formalizar el reclamo.

Acodeco reiteró que este tipo de acciones forman parte de sus funciones para asegurar que la información brindada a los consumidores sea clara, veraz y acorde con lo ofrecido.

Tras inspección de ACODECO: Empresa confirma cancelación del evento

Tras las denuncias recibidas en medios de comunicación y redes sociales , la Acodeco realizó una verificación de oficio encabezada por el Director Nacional de Protección al Consumidor, Lic. Saúl Jaramillo, junto a los departamentos de Veracidad de la Publicidad y Verificación . La Acodeco actúa para garantizar transparencia y proteger los derechos de los consumidores

Por su parte, la empresa organizadora informó, mediante un comunicado oficial, la cancelación del evento Snowland Panamá, señalando que la decisión fue tomada priorizando la seguridad, la experiencia integral del público y el cumplimiento de lo prometido.

"Queremos informar de manera clara y transparente que el evento Snowland Panamá ha sido cancelado. Esta decisión fue tomada priorizando en todo momento la seguridad, la experiencia completa del público y el cumplimiento de lo prometido", indicó la empresa.

Asimismo, detalló que durante el montaje del evento se realizaron inversiones significativas y comprobables, entre ellas infraestructura general, rampa de ski, cuarto de frío con hielo granizado, equipos técnicos especializados, contratos con proveedores nacionales e internacionales y una pista de patinaje sobre hielo.

La empresa aseguró que todas las inversiones fueron reales, ejecutadas y cuentan con respaldo documental verificable, el cual —según indicó— puede ser presentado de forma privada cuando corresponda.