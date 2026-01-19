MiBus habilita nueva ruta entre Ernesto T. Lefevre y 12 de Octubre: recorrido, horario y costo

La empresa MiBus anunció la implementación de la nueva ruta I182, que entrará en operación a partir de este lunes 19 de enero, con el objetivo de mejorar la conectividad del transporte público entre sectores clave de la ciudad de Panamá.
El servicio funcionará de lunes a domingo, en un amplio horario que va desde las 4:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., con una tarifa única de B/. 0.25, manteniendo el costo regular del sistema de transporte.
Ruta I182 por MiBus: zonas que conecta
La nueva ruta I182 facilitará el desplazamiento de miles de usuarios al conectar los siguientes puntos estratégicos:
- Zona Paga 5 de Mayo
- Vía Israel
- Avenida Ernesto T. Lefevre
- Avenida 12 de Octubre
- Vía Transístmica
- Zona Paga Metro Los Andes
Con esta ampliación, MiBus busca ofrecer una alternativa directa y eficiente para quienes se movilizan entre el centro de la ciudad y el área norte, reduciendo trasbordos y tiempos de viaje.
MiBus habilita ruta Ernesto T. Lefevre–12 de Octubre
De acuerdo con MiBus, el recorrido de la ruta I182 inicia en la Zona Paga 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera y toma el viaducto directo hacia Vía Israel.
Posteriormente, el bus ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, enlaza con la avenida 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando por Gran Estación, hasta llegar a la Zona Paga Metro Los Andes.
Horario y tarifa
- Horario: 4:30 a.m. a 11:30 p.m.
- Días de operación: lunes a domingo
- Costo del pasaje: B/. 0.25
MiBus reiteró que esta nueva ruta forma parte de las acciones para optimizar la movilidad urbana, atender la demanda de los usuarios y fortalecer la integración con el sistema Metro.