Panamá Nacionales -  19 de enero de 2026 - 09:47

MiBus habilita nueva ruta entre Ernesto T. Lefevre y 12 de Octubre: recorrido, horario y costo

MiBus puso en marcha la nueva ruta I182 entre Ernesto T. Lefevre y 12 de Octubre. Conozca el recorrido, horario y tarifa del servicio.

Ruta I182 por MiBus

Ruta I182 por MiBus

@MiBus
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa MiBus anunció la implementación de la nueva ruta I182, que entrará en operación a partir de este lunes 19 de enero, con el objetivo de mejorar la conectividad del transporte público entre sectores clave de la ciudad de Panamá.

El servicio funcionará de lunes a domingo, en un amplio horario que va desde las 4:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., con una tarifa única de B/. 0.25, manteniendo el costo regular del sistema de transporte.

Ruta I182 por MiBus: zonas que conecta

La nueva ruta I182 facilitará el desplazamiento de miles de usuarios al conectar los siguientes puntos estratégicos:

  • Zona Paga 5 de Mayo
  • Vía Israel
  • Avenida Ernesto T. Lefevre
  • Avenida 12 de Octubre
  • Vía Transístmica
  • Zona Paga Metro Los Andes
mibuspanamanorte.png

Con esta ampliación, MiBus busca ofrecer una alternativa directa y eficiente para quienes se movilizan entre el centro de la ciudad y el área norte, reduciendo trasbordos y tiempos de viaje.

MiBus habilita ruta Ernesto T. Lefevre–12 de Octubre

De acuerdo con MiBus, el recorrido de la ruta I182 inicia en la Zona Paga 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera y toma el viaducto directo hacia Vía Israel.

Posteriormente, el bus ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, enlaza con la avenida 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando por Gran Estación, hasta llegar a la Zona Paga Metro Los Andes.

Horario y tarifa

  • Horario: 4:30 a.m. a 11:30 p.m.
  • Días de operación: lunes a domingo
  • Costo del pasaje: B/. 0.25

MiBus reiteró que esta nueva ruta forma parte de las acciones para optimizar la movilidad urbana, atender la demanda de los usuarios y fortalecer la integración con el sistema Metro.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiBus detalla paradas y horarios de la nueva ruta por la 12 de Octubre y Vía Israel

MiBus anuncia nueva ruta I182: Así conectará Parque Lefevre con la estación 12 de Octubre

MiAmbiente ordena paralizar extracción de arena en Punta Chame

Recomendadas

Más Noticias