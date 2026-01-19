MiBus habilita nueva ruta entre Ernesto T. Lefevre y 12 de Octubre: recorrido, horario y costo

La empresa MiBus anunció la implementación de la nueva ruta I182, que entrará en operación a partir de este lunes 19 de enero, con el objetivo de mejorar la conectividad del transporte público entre sectores clave de la ciudad de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El servicio funcionará de lunes a domingo, en un amplio horario que va desde las 4:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., con una tarifa única de B/. 0.25, manteniendo el costo regular del sistema de transporte.

Ruta I182 por MiBus: zonas que conecta

La nueva ruta I182 facilitará el desplazamiento de miles de usuarios al conectar los siguientes puntos estratégicos:

Zona Paga 5 de Mayo

Vía Israel

Avenida Ernesto T. Lefevre

Avenida 12 de Octubre

Vía Transístmica

Zona Paga Metro Los Andes

mibuspanamanorte.png Mi Bus

Con esta ampliación, MiBus busca ofrecer una alternativa directa y eficiente para quienes se movilizan entre el centro de la ciudad y el área norte, reduciendo trasbordos y tiempos de viaje.

MiBus habilita ruta Ernesto T. Lefevre–12 de Octubre

De acuerdo con MiBus, el recorrido de la ruta I182 inicia en la Zona Paga 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera y toma el viaducto directo hacia Vía Israel.

Posteriormente, el bus ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, enlaza con la avenida 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando por Gran Estación, hasta llegar a la Zona Paga Metro Los Andes.

Horario y tarifa

Horario: 4:30 a.m. a 11:30 p.m.

4:30 a.m. a 11:30 p.m. Días de operación: lunes a domingo

lunes a domingo Costo del pasaje: B/. 0.25

MiBus reiteró que esta nueva ruta forma parte de las acciones para optimizar la movilidad urbana, atender la demanda de los usuarios y fortalecer la integración con el sistema Metro.