Cancillería de Panamá da seguimiento a accidente en Guatemala donde murieron panameñas

La Cancillería de Panamá informó que la Embajada panameña en Guatemala mantiene comunicación permanente con los familiares de las dos ciudadanas panameñas que perdieron la vida tras el volcamiento de una lancha turística en el lago de Atitlán, ocurrido la mañana del miércoles.

Detalles preliminares del accidente

De acuerdo con información de autoridades guatemaltecas, la embarcación volcó durante el trayecto entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá, Guatemala, debido a fuertes ráfagas de viento asociadas al fenómeno climático conocido como Xocomil.

El accidente involucró a una lancha turística con pasajeros en su mayoría de nacionalidad panameña. Las autoridades confirmaron el rescate de varios ocupantes y mantienen un operativo de búsqueda de una persona que presuntamente viajaba en la embarcación al momento del suceso.

.@CancilleriaPma informa que la Embajada de Panamá en Guatemala mantiene comunicación con los familiares de las dos panameñas que perdieron la vida luego de que la lancha turística en la cual viajaban se volcara en el lago de Atitlán. — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

Asistencia consular y proceso en curso

La Embajada de Panamá en Guatemala indicó que brinda la asistencia consular correspondiente a los familiares de las víctimas, mientras se desarrolla el proceso oficial de verificación de identidades. Por respeto al debido proceso, los nombres de las fallecidas se mantienen bajo reserva hasta que se realicen las notificaciones formales.

Las autoridades locales informaron además la captura del capitán de la embarcación para las investigaciones de rigor, así como la suspensión temporal de la navegación en el lago de Atitlán. La Cancillería señaló que la información se mantiene en desarrollo y continuará actualizando conforme avancen las diligencias oficiales.