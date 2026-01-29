Un menor de 14 años fue asesinado de varios disparos la noche de este miércoles en la comunidad de Puerto Escondido, en la provincia de Colón, según información preliminar proporcionada por las autoridades.
Menor de 14 años es asesinado a tiros en Puerto Escondido, Colón
Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron al sitio para acordar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.
Hasta el momento, no se han reportado personas aprehendidas por este hecho violento. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.
El caso ha generado consternación en la comunidad, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a avanzar en el proceso investigativo.