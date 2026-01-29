Aprehenden a uno de los sospechosos del asalto a un restaurante en El Empalme

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de uno de los sospechosos vinculados al asalto a un restaurante ubicado en el corregimiento de El Empalme, como parte de las investigaciones en curso.

De acuerdo con el informe policial, tras el hecho delictivo se activaron operativos de búsqueda y verificación, lo que permitió dar con la captura de uno de los presuntos implicados.

Capturan a uno de los sospechosos del asalto a restaurante

Uno de los sospechosos del asalto a un restaurante del corregimiento El Empalme fue aprehendido por la @policiadepanama.



Se mantiene la búsqueda de un segundo implicado.

Las autoridades confirmaron que se mantiene la búsqueda de un segundo sospechoso, por lo que continúan los operativos en el área para lograr su ubicación y aprehensión.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en la zona y exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a esclarecer el caso, recordando que las denuncias pueden realizarse de forma confidencial.