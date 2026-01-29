Aprehenden a uno de los sospechosos del asalto a un restaurante en El Empalme

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de uno de los sospechosos vinculados al asalto a un restaurante ubicado en el corregimiento de El Empalme, como parte de las investigaciones en curso.
Capturan a uno de los sospechosos del asalto a restaurante
Las autoridades confirmaron que se mantiene la búsqueda de un segundo sospechoso, por lo que continúan los operativos en el área para lograr su ubicación y aprehensión.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en la zona y exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a esclarecer el caso, recordando que las denuncias pueden realizarse de forma confidencial.