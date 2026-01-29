Más Buscados: Capturan en Medellín a alias "Balín", su recompensa en Panamá era de $30,000

Capturan en Medellín a alias “Balín”, uno de los más buscados en Panamá

La Policía Nacional informó sobre la captura en Medellín, Colombia, de Jean Carlo Valderrama, alias “Balín”, quien figuraba en la lista de los más buscados en Panamá por su presunta vinculación con pandillerismo.

Valderrama era requerido por las autoridades panameñas y por su localización se ofrecía una recompensa de B/.30,000.00, como parte del programa de colaboración ciudadana para la captura de personas vinculadas a estructuras criminales.

De acuerdo con la Policía Nacional, la aprehensión fue posible gracias a la cooperación internacional entre los organismos de seguridad de Panamá y Colombia, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional.

Las autoridades no descartaron que en las próximas horas se inicie el proceso de extradición o deportación, conforme a los mecanismos legales vigentes, para que el detenido enfrente la justicia panameña.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir colaborando con información confidencial, recordando que las denuncias anónimas han sido clave para ubicar a personas requeridas por delitos graves.