Más Buscados: Capturan en Medellín a alias "Balín", su recompensa en Panamá era de $30,000

La Policía Nacional informó sobre la captura en Medellín, Colombia, de Jean Carlo Valderrama, alias “Balín”, quien figuraba en la lista de los más buscados en Panamá por su presunta vinculación con pandillerismo.
De acuerdo con la Policía Nacional, la aprehensión fue posible gracias a la cooperación internacional entre los organismos de seguridad de Panamá y Colombia, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional.
Las autoridades no descartaron que en las próximas horas se inicie el proceso de extradición o deportación, conforme a los mecanismos legales vigentes, para que el detenido enfrente la justicia panameña.
La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir colaborando con información confidencial, recordando que las denuncias anónimas han sido clave para ubicar a personas requeridas por delitos graves.