Delincuentes provocan apagones para cometer robos en Veraguas, alerta la Policía Nacional

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) alertó sobre una nueva modalidad de hurto que se está registrando en la provincia de Veraguas, donde delincuentes provocan apagones en comunidades para cometer robos, afectando a cientos de residentes.
“Se realizó un grupo de trabajo y hasta el día de hoy hemos recibido un total de once denuncias”, indicó Vargas.
Así los delincuentes provocan los apagones
Según detalló el funcionario, los delincuentes utilizan diferentes objetos improvisados para afectar el servicio eléctrico.
El subdirector precisó que estos apagones pueden extenderse entre dos y tres horas, tiempo que tarda la empresa eléctrica en atender la incidencia y restablecer el suministro.
Investigan posible vínculo con bandas organizadas
Vargas no descartó que estos hechos estén relacionados con grupos delictivos organizados, tomando en cuenta que en otras provincias del país se han detectado métodos similares.
Añadió que las autoridades investigan si los once eventos registrados en los últimos dos meses guardan relación entre sí o si se trata de una estrategia coordinada para facilitar la comisión de delitos.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y a reportar de inmediato cortes eléctricos inusuales que puedan estar vinculados a hechos delictivos.