Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 17:02

Aprehenden a presunto cabecilla de banda dedicada a robos en comercios; tiene 18 años

Un joven de 18 años, presuntamente cabecilla de una banda, fue aprehendido en una barbería de la avenida Balboa, vinculado a robos millonarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un presunto cabecilla de un grupo delictivo dedicado al robo y hurto agravado en comercios fue aprehendido en una barbería ubicada en la avenida Balboa, durante diligencias de allanamiento desarrolladas por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso, de 18 años, mantenía más de 4 mil dólares en efectivo, los cuales fueron decomisados y se encontraban dentro de una bolsa al momento de su aprehensión.

Joven presuntamente cabecilla de robos millonarios

Según las investigaciones, el aprehendido está vinculado a un caso de hurto y robo agravado perpetrado en una joyería en el sector de Paitilla, así como a un local de venta de teléfonos celulares en Arraiján, donde la lesión económica asciende a 108 mil dólares.

Las autoridades detallaron que estos hechos forman parte de una estructura criminal organizada, dedicada a cometer delitos contra comercios en distintos puntos del país.

Operación Ruptura

La Policía Nacional informó que los allanamientos se realizaron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, como parte de la Operación Ruptura, que permitió la aprehensión de tres integrantes del grupo criminal.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros implicados y esclarecer si existen más comercios afectados por esta organización delictiva.

