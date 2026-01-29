Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 16:18

Detienen en Costa Rica a requerido en Panamá por tráfico de drogas

Un costarricense requerido por Panamá fue detenido en Paso Canoas por tráfico de drogas. Es la primera extradición tras la reforma legal en Costa Rica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un costarricense de 45 años, requerido por las autoridades panameñas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, fue detenido con fines de extradición en Paso Canoas, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

De acuerdo con información de la Policía Nacional de Panamá, el detenido está vinculado a un hecho ocurrido en el distrito de Chepo, donde presuntamente habría sido sorprendido transportando aproximadamente media tonelada de cocaína, oculta en un camión con doble fondo.

Un caso histórico en materia de extradición

La Policía Nacional destacó que se trata de la primera detención con fines de extradición de un ciudadano costarricense hacia Panamá, realizada tras la modificación de la legislación de Costa Rica en materia de extradición, lo que marca un precedente en la cooperación judicial y policial entre ambos países.

Las autoridades señalaron que esta acción refuerza los mecanismos de lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de rutas regionales para el traslado de sustancias ilícitas.

Cooperación entre Costa Rica y Panamá contra el narcotráfico

El caso forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Panamá y Costa Rica para combatir el tráfico de drogas, fortalecer la seguridad regional y evitar que las fronteras sean utilizadas por organizaciones criminales.

El detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades costarricenses, mientras avanzan los trámites correspondientes al proceso de extradición hacia Panamá, conforme a la legislación vigente.

