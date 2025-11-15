FEPAFUT resalta respaldo del presidente Mulino en la seguridad en el partido Guatemala vs. Panamá

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, envió una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que expresó su agradecimiento por la gestión realizada para garantizar la protección de la Selección Nacional de Panamá durante su estadía en Guatemala.
Panamá vs. El Salvador: ¿Dónde ver el partido en vivo?
La Selección de Panamá se enfrentará el martes 18 de noviembre a El Salvador en el último partido de las eliminatorias mundialistas, encuentro que se disputará en el Estadio Rommel Fernández.
La transmisión del partido estará disponible en vivo por RPC TV y Telemetro a partir de las 8:00 p.m.