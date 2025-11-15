FEPAFUT resalta respaldo del presidente Mulino en la seguridad en el partido Guatemala vs. Panamá

Presidente de FEPAFUT, Manuel Arias, y el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol ( FEPAFUT ), Manuel Arias, envió una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que expresó su agradecimiento por la gestión realizada para garantizar la protección de la Selección Nacional de Panamá durante su estadía en Guatemala.

“La recepción hostil que enfrentamos, ampliamente difundida por medios de comunicación, generó una situación de tensión e incertidumbre para los integrantes de la delegación. En ese contexto, su intervención oportuna y firme representó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmitió tranquilidad y confianza a cada miembro de la delegación, así como también a nuestros fanáticos y prensa panameña", señala.

