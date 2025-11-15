Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 13:57

FEPAFUT resalta respaldo del presidente Mulino en la seguridad en el partido Guatemala vs. Panamá

FEPAFUT agradeció al presidente su intervención en materia de seguridad a favor de la Selección de Panamá durante el partido contra Guatemala.

Presidente de FEPAFUT

Presidente de FEPAFUT, Manuel Arias, y el presidente de la República, José Raúl Mulino. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, envió una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que expresó su agradecimiento por la gestión realizada para garantizar la protección de la Selección Nacional de Panamá durante su estadía en Guatemala.

“La recepción hostil que enfrentamos, ampliamente difundida por medios de comunicación, generó una situación de tensión e incertidumbre para los integrantes de la delegación. En ese contexto, su intervención oportuna y firme representó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmitió tranquilidad y confianza a cada miembro de la delegación, así como también a nuestros fanáticos y prensa panameña", señala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989745317495898585&partner=&hide_thread=false

Panamá vs. El Salvador: ¿Dónde ver el partido en vivo?

La Selección de Panamá se enfrentará el martes 18 de noviembre a El Salvador en el último partido de las eliminatorias mundialistas, encuentro que se disputará en el Estadio Rommel Fernández.

La transmisión del partido estará disponible en vivo por RPC TV y Telemetro a partir de las 8:00 p.m.

En esta nota:
Seguir leyendo

Iván Anderson se une a la selección de Panamá para enfrentar a Guatemala y El Salvador

Así recibió Guatemala a la Selección de Panamá: insultos y amenazas; Fepafut pedirá sanción

Salario mínimo en Panamá: proyecto será discutido en cuatro sesiones desde este miércoles

Recomendadas

Más Noticias