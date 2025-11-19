Metro de Panamá realizará contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 hacia Villa Zaíta

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 136-25, mediante la cual se autoriza al Metro de Panamá S.A. a contratar, por procedimiento excepcional, al Consorcio PM Extensión Línea 1 para la gerencia y supervisión técnica de la extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaíta.

El consorcio está conformado por Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd., y será responsable de los servicios de gerencia del proyecto, coordinación de interfaces y asistencia técnica, incluyendo la supervisión del cierre del contrato de obra civil y contratos CSIF relacionados con esta ampliación.

El contrato de la Línea 1 del Metro cubrirá 22 meses de supervisión

Línea 1 del Metro de Panamá. @elmetrodepanama

La resolución establece que el servicio deberá ejecutarse durante 22 meses, desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, por un monto total de B/. 3,543,846.98.

Según el documento, esta contratación es necesaria para garantizar la continuidad de la administración, supervisión y control técnico de las obras actualmente en ejecución, así como para verificar la correcta subsanación de pendientes y el cumplimiento de las fases finales del proyecto.

Consorcio actual continuará por conocimiento del proyecto

El Metro de Panamá explicó que el consorcio seleccionado ya brinda los servicios de gerencia y cuenta con pleno conocimiento del proyecto, los procesos implementados y la metodología utilizada. Además, dispone de los recursos y profesionales necesarios para continuar con la gestión, supervisión y asistencia técnica durante la culminación de la obra.

La institución destacó que esta continuidad permitirá asegurar una supervisión adecuada y un cierre ordenado de los componentes que al momento cuentan con aceptación sustancial, garantizando que la extensión hacia Villa Zaíta avance sin contratiempos en su etapa final.