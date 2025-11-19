Visa y Mastercard acuerdan con ACODECO restricciones y supervisión de pagos electrónicos

El Consejo de Gabinete aprobó este martes las resoluciones N.° 131-25 y N.° 132-25, mediante las cuales se avala el Acuerdo de Transacción Judicial entre la Acodeco y las multinacionales financieras Visa Internacional y Mastercard, poniendo fin a un proceso legal por presunta práctica monopolística dentro del mercado de servicios de pagos electrónicos mediante tarjetas en transacciones internacionales realizadas en Panamá.

El acuerdo establece compromisos inmediatos y futuros para evitar conductas que afecten la libre competencia, así como obligaciones económicas y de supervisión dirigidas a asegurar que las empresas cumplan con la regulación panameña.

Compromisos y medidas para evitar prácticas monopolísticas

Como parte del acuerdo, Visa y Mastercard se comprometieron a no aplicar el Programa Ampliado de Localización de Comerciantes (EMLP) ni programas con contenido similar durante dos años, a partir de que el Auto Judicial que apruebe la transacción quede en firme.

Cumplido ese periodo inicial, y durante los siguientes tres años, cualquier intento de reactivar el EMLP o programas equivalentes deberá ser sometido a aprobación previa de Acodeco.

Aportes económicos para educación financiera

Visa_TTP_Phone_Phone_RGB (1).jpg

Las empresas acordaron entregar B/. 50,000, dentro de un plazo de 30 días, a un fideicomiso administrado por la Caja de Ahorros, cuyos fondos serán destinados a programas de educación financiera.

El uso de estos recursos deberá ajustarse a un cronograma pactado por las partes para ejecutarse en un periodo de seis meses.

Garantía de cumplimiento

Visa y Mastercard también deberán presentar una fianza de cumplimiento por B/. 250,000, a favor del Tesoro Nacional, para garantizar el acatamiento de los compromisos establecidos en la transacción. Esta fianza permanecerá vigente durante dos años.

Con este acuerdo, el Gobierno busca reforzar la transparencia, la competencia y la protección de los consumidores en el creciente mercado de medios de pago electrónicos, uno de los sectores más dinámicos dentro del comercio digital panameño.