Desfile de Navidad City of Stars: hora de inicio, cierres y mejor ruta para llegar

Todo está listo para que este domingo 14 de diciembre se realice el Desfile de Navidad City of Stars, considerado el evento navideño más grande y concurrido del año en la ciudad de Panamá, con una asistencia estimada de más de 300,000 personas.

Contenido relacionado: Anuncian cierres en Calle 50 por el Desfile de Navidad 2025 de este domingo

¿A qué hora empieza el desfile?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, el desfile iniciará oficialmente a las 3:00 p.m. No obstante, las autoridades informaron que desde las 12:00 del mediodía se aplicará el cierre total de Calle 50, desde su intersección con la vía Porras, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

Ruta del desfile

El recorrido del desfile será el siguiente:

Inicio: Intersección de Calle 50 y Calle Elvira Méndez, en Bella Vista

Final: Calle 75 Este, frente al Supermercado Rey de San Francisco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000191543261720870?s=20&partner=&hide_thread=false A las 12 de mediodía de este domingo 14 de diciembre se realizará el cierre total de Calle 50 hasta la intersección de la vía Porras, por el desfile de Navidad City of Stars, informó @Panamaalcaldia. pic.twitter.com/0C7rRdcukt — Telemetro Reporta (@TReporta) December 14, 2025

¿Cuál es la mejor ruta para llegar?

Ante el cierre de Calle 50, las autoridades recomiendan:

Utilizar vías alternas como Vía España, Avenida Balboa y Corredor Sur, según el punto de llegada.

Optar por transporte público, plataformas digitales o llegar caminando desde zonas cercanas como Bella Vista, Obarrio o San Francisco.

Evitar circular en auto particular por Calle 50 desde el mediodía.

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a disfrutar del evento en familia, respetando las normas de seguridad y priorizando la cortesía con los niños y adultos mayores.