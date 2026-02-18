Panamá Entrevistas -

149 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país por carnavales

Un total de 149 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país por Carnavales, y han retornado a la capital más de 115 mil, de acuerdo con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. Sobre el operativo de seguridad, se colocaron más de 8 mil boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, de estas 466 por conducir bajo los efectos del alcohol.