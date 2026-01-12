Caso Odebrecht | Defensa de Martinelli insiste en que no guarda relación con los hechos investigados

El abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente de la República Ricardo Martinelli, reiteró este lunes que su cliente no guarda relación con los hechos objeto de investigación dentro del caso Odebrecht .

Carrillo sostuvo que la inclusión de Martinelli en este proceso responde a una retaliación política, tras haber sido absuelto en el denominado caso Pinchazos.

"No cabe duda de que Ricardo Martinelli fue traído a este proceso como retaliación por él haber sido absuelto en el caso Pinchazos", afirmó el abogado.

Notificación y comparecencia en caso Odebrecht

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010707328215949631?s=20&partner=&hide_thread=false Caso Odebrecht | "Ricardo Martinelli no guarda relación con los hechos objeto de investigación", reiteró este lunes el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente de Panamá, quien agregó que "no cabe duda que Ricardo Martinelli fue traído a este proceso como retaliación… pic.twitter.com/qe22FIjuZg — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

En relación con la audiencia ordinaria que está programada para iniciar este lunes, el defensor explicó que el expresidente sí fue debidamente notificado por el tribunal.

"Él fue notificado y se le ha enviado un vínculo para que se conecte a la audiencia el día de hoy", indicó Carrillo.

La audiencia del caso Odebrecht se desarrolla en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en la Corte Suprema de Justicia, y forma parte de uno de los procesos judiciales más relevantes en la lucha contra la corrupción en Panamá.