Caso Odebrecht: Abogado de Jimmy Papadimitriu niega maniobras dilatorias en el juicio

El exfiscal y abogado Rolando Rodríguez, defensor de Jimmy Papadimitriu en el caso Odebrecht, rechazó que la defensa haya presentado recursos con el objetivo de dilatar o frenar la audiencia, y aseguró que, por el contrario, son los más interesados en que el proceso judicial se lleve a cabo.
Contenido relacionado: Audiencia ordinaria del caso Odebrecht se realizará este lunes 12 de enero de 2026
Debate sobre el doble juzgamiento
El abogado explicó que uno de los puntos planteados por la defensa gira en torno al principio de no doble juzgamiento, el cual —afirmó— está consagrado en la Constitución de la República como parte del debido proceso.
Rodríguez indicó que este tipo de argumentos jurídicos suelen generar la percepción de que se busca retrasar los procesos, pero recalcó que el planteamiento responde a garantías fundamentales y no a tácticas dilatorias.
Alegan inexistencia del delito imputado
El defensor también afirmó que la posición de la defensa es que existe una inexistencia del delito que se pretende imputar a su representado, aunque aclaró que el análisis requiere entrar en la profundidad del expediente.
“Lo que estamos diciendo es que hay inexistencia del delito que se quiere imputar”, expresó.
“Resolver un amparo en este sentido no arropa al resto de las personas involucradas, solo el caso del señor Papadimitriu”, puntualizó.
La audiencia del caso Odebrecht continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes y observados del país, por sus implicaciones políticas, económicas y legales.