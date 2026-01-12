Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 08:35

Caso Odebrecht: Abogado de Jimmy Papadimitriu niega maniobras dilatorias en el juicio

Rolando Rodríguez, abogado de Jimmy Papadimitriu, asegura que no buscan dilatar la audiencia del caso Odebrecht y defiende el principio de no doble juzgamiento.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exfiscal y abogado Rolando Rodríguez, defensor de Jimmy Papadimitriu en el caso Odebrecht, rechazó que la defensa haya presentado recursos con el objetivo de dilatar o frenar la audiencia, y aseguró que, por el contrario, son los más interesados en que el proceso judicial se lleve a cabo.

“No hemos presentado ningún recurso para dilatar o detener la audiencia; contrario a eso, somos los más interesados en que la audiencia se dé. La inocencia no se prueba, lo que tienen que probar es que somos responsables”, sostuvo Rodríguez. “No hemos presentado ningún recurso para dilatar o detener la audiencia; contrario a eso, somos los más interesados en que la audiencia se dé. La inocencia no se prueba, lo que tienen que probar es que somos responsables”, sostuvo Rodríguez.

Debate sobre el doble juzgamiento

El abogado explicó que uno de los puntos planteados por la defensa gira en torno al principio de no doble juzgamiento, el cual —afirmó— está consagrado en la Constitución de la República como parte del debido proceso.

“No se trata de una estrategia de abogado. Se trata de un principio constitucional: no te pueden perseguir dos veces por un mismo caso”, señaló. “No se trata de una estrategia de abogado. Se trata de un principio constitucional: no te pueden perseguir dos veces por un mismo caso”, señaló.

Rodríguez indicó que este tipo de argumentos jurídicos suelen generar la percepción de que se busca retrasar los procesos, pero recalcó que el planteamiento responde a garantías fundamentales y no a tácticas dilatorias.

Alegan inexistencia del delito imputado

El defensor también afirmó que la posición de la defensa es que existe una inexistencia del delito que se pretende imputar a su representado, aunque aclaró que el análisis requiere entrar en la profundidad del expediente.

“Lo que estamos diciendo es que hay inexistencia del delito que se quiere imputar”, expresó.

Además, precisó que cualquier decisión relacionada con recursos constitucionales, como un amparo, no tendría efectos generales, sino que aplicaría únicamente al caso personal de Jimmy Papadimitriu. Además, precisó que cualquier decisión relacionada con recursos constitucionales, como un amparo, no tendría efectos generales, sino que aplicaría únicamente al caso personal de Jimmy Papadimitriu.

“Resolver un amparo en este sentido no arropa al resto de las personas involucradas, solo el caso del señor Papadimitriu”, puntualizó.

La audiencia del caso Odebrecht continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes y observados del país, por sus implicaciones políticas, económicas y legales.

