Panamá derrota a Canadá y hace historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Selección de béisbol de Panamá consiguió su primer triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar 4-3 a Selección de béisbol de Canadá en un emocionante partido.

El triunfo lo aseguró el lanzador Miguel Cienfuegos, quien se apuntó la victoria tras lanzar 2.1 entradas y registrar tres ponches. El salvamento fue para Darío Agrazal, que cerró el encuentro con dos ponches.

La novena panameña, dirigida por José Mayorga, logró mantener la ventaja en la recta final del juego para asegurar la victoria en el torneo internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030959503336697996?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá consiguió su primer triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, @WBCBaseball, tras vencer 4-3 a Canadá en un electrizante partido.



El lanzador Miguel Cienfuegos se llevó el triunfo con una marca de 2.1 y 3 ponches, y el salvamento estuvo a cargo de Darío Agrazal, quien… pic.twitter.com/7RLZ9H0dTn — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

Próximo partido: Panamá vs Colombia

Tras este resultado, Panamá volverá al diamante este lunes 9 de marzo para enfrentar a Selección de béisbol de Colombia a las 11:00 a.m., en su último partido de la ronda de grupos del Clásico Mundial.

El encuentro será clave para las aspiraciones de la selección panameña en el torneo.