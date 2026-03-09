Béisbol Deportes -  9 de marzo de 2026 - 07:48

Panamá derrota a Canadá y hace historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Panamá derrotó 4-3 a Canadá y consiguió su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Hoy enfrenta a Colombia en la ronda de grupos.

Momento en que Panamá derrota a Canadá 

El triunfo lo aseguró el lanzador Miguel Cienfuegos, quien se apuntó la victoria tras lanzar 2.1 entradas y registrar tres ponches. El salvamento fue para Darío Agrazal, que cerró el encuentro con dos ponches.

La novena panameña, dirigida por José Mayorga, logró mantener la ventaja en la recta final del juego para asegurar la victoria en el torneo internacional.

Próximo partido: Panamá vs Colombia

Tras este resultado, Panamá volverá al diamante este lunes 9 de marzo para enfrentar a Selección de béisbol de Colombia a las 11:00 a.m., en su último partido de la ronda de grupos del Clásico Mundial.

El encuentro será clave para las aspiraciones de la selección panameña en el torneo.

