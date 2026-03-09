Panamá derrota a Canadá y hace historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Selección de béisbol de Panamá consiguió su primer triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar 4-3 a Selección de béisbol de Canadá en un emocionante partido.
La novena panameña, dirigida por José Mayorga, logró mantener la ventaja en la recta final del juego para asegurar la victoria en el torneo internacional.
Próximo partido: Panamá vs Colombia
Tras este resultado, Panamá volverá al diamante este lunes 9 de marzo para enfrentar a Selección de béisbol de Colombia a las 11:00 a.m., en su último partido de la ronda de grupos del Clásico Mundial.
El encuentro será clave para las aspiraciones de la selección panameña en el torneo.