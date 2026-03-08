Clásico Mundial de Béisbol Deportes -  8 de marzo de 2026 - 18:39

Panamá vs. Canadá: dónde y cuándo ver el partido del Clásico Mundial de Béisbol

Panamá se enfrentará a Canadá con el objetivo de revertir su racha, tras haber caído en sus dos primeras presentaciones ante Cuba y Puerto Rico.

Ana Canto
Este domingo 8 de marzo, la Selección de Béisbol de Panamá se enfrenta a Canadá en su tercer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, a partir de las 8:00 p.m.

El conjunto nacional llega a este partido con el objetivo de revertir su racha, tras haber caído en sus dos primeras presentaciones ante Cuba (3-1) y Puerto Rico (4-3) el pasado viernes y sábado, respectivamente. La novena panameña tiene hoy una oportunidad clave para sumar su primera victoria, antes de cerrar su participación en la fase de grupos este lunes cuando se mida ante Colombia.

