Panamá vs. Canadá: dónde y cuándo ver el partido del Clásico Mundial de Béisbol

Equipo de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. FEDEBEIS

Por Ana Canto Este domingo 8 de marzo, la Selección de Béisbol de Panamá se enfrenta a Canadá en su tercer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, a partir de las 8:00 p.m.

La transmisión en vivo estará disponible a través de las pantallas de RPC TV y en su plataforma digital: https://www.rpctv.com/endirecto

